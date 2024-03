Frankrijk mobiliseert 4000 extra militairen voor beveiliging tegen terreur

Frankrijk maakt nog eens 4000 militairen vrij voor de bewaking van drukke plaatsen en gebouwen. Premier Gabriel Attal heeft dat bekendgemaakt in een reactie op de aanslag in Moskou afgelopen vrijdag. De verantwoordelijkheid voor het bloedbad is opgeëist door Islamitische Staat.

Gisteren werden al 3000 militairen gemobiliseerd in het kader van de antiterreur-operatie Sentinel. Zij gaan in heel Frankrijk locaties beveiligen zoals stations, scholen, religieuze gebouwen en theaters. Daarbovenop komen nu nog 4000 extra militairen die snel inzetbaar zijn als dat nodig is.

In Frankrijk geldt sinds gisteren het hoogste dreigingsniveau. President Macron zei dat de terreurgroep Islamitische Staat in de afgelopen maanden ook heeft geprobeerd om aanslagen te plegen in Frankrijk. Deze twee pogingen zouden zijn verijdeld.

Italië ook meer beveiliging

Ook in Italië wordt de komende tijd meer beveiliging ingezet op drukke plaatsen. Omdat het komend weekend Pasen is, is het vooral in Rome en Vaticaanstad erg druk.