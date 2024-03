Nagelsmann kiest voor sterkste elf tegen Oranje: 'Geen tijd om te experimenteren'

Nederland treft morgen in Frankfurt de sterkste elf van Duitsland, dat bevestigde bondsoach Julian Nagelsmann vandaag. Duitsland speelde vrijdag een stevig duel met Frankrijk, maar wisselt dus niet door.

"We hebben maar weinig tijd om te experimenteren", zei Nagelsmann. "We zullen als iedereen beschikbaar is met dezelfde elf spelen als tegen Frankrijk."

Tegen de Fransen maakte Duitsland indruk met een 0-2 overwinning. Na een reeks matige resultaten was dat voor Nagelsmann een meer dan belangrijk resultaat.

"Het gaat in het voetbal snel van negatief naar positief en andersom", zei Nagelsmann over het sentiment rond zijn ploeg. "Maar de wedstrijd tegen Frankrijk was maar een eerste stap, de tweede willen we zetten tegen Nederland."

Oranje

Nagelmann zag Nederland met 4-0 van Schotland winnen, maar ook hem was het niet ontgaan dat Oranje het in de eerste helft erg lastig had.

"Het spelbeeld tegen Schotland was anders dan de uitslag deed vermoeden. Het was heel open en de Schotten hadden ook kunnen winnen."

"Maar over het algemeen blijft Nederland een ploeg die sterk aan de bal is, met veel positiewisselingen. Het wordt een hele grote uitdaging voor ons morgen."