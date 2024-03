Lenny Kuhr over anti-Israëlactie: 'Was niet tegen mij persoonlijk gericht'

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft juist dit weekend nog contact gehad met het ministerie van Cultuur, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, maar dat was naar aanleiding van de terroristische aanslag vrijdag in een theater in Moskou.

"Het dreigingsniveau blijft gewoon hetzelfde, maar we hebben theaterdirecteuren wel opgeroepen om goed contact te houden met de politie en burgemeester." De actie in Waalwijk heeft dat niet veranderd.

Volgens Gabbi Mesters van de VSCD kunnen theaters zich voorbereiden op een demonstratie, ook als die niet is aangekondigd, zoals Waalwijk. "We hebben een protocol met onze leden gedeeld, waarin staat hoe je adequaat kan ingrijpen tijdens een demonstratie in het theater." Mensen hebben het recht om te demonstreren, benadrukt Mesters, maar het is goed dat theaters nadenken hoe ze reageren op activisten in de zaal. "We zitten in een onrustige tijd."

Glijdende schaal

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er vaker bijeenkomsten verstoord door pro-Palestijnse activisten, zegt Verdoner. Bijvoorbeeld tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum eerder deze maand. Toch gaat de actie van gistermiddag nog een stap verder, omdat die tegen Kuhr persoonlijk was gericht.

Toch ziet Kuhr het niet als iets persoonlijks, maar als "anti-Joods en anti-Israël". "De haat op hun gezichten was zo verschrikkelijk groot. Dit had met mij persoonlijk ook niet veel te maken. Het was op mij gericht, maar het kan morgen op iemand anders gericht zijn." Onacceptabel, vindt Verdoner. "Een glijdende schaal waar we ons als samenleving tegen moeten verweren en uitspreken."

Met vlag kom je er niet in

Morgen treedt Kuhr weer op, in theater Geert Teis in Stadskanaal. De directeur, Riëtte Kruize, heeft contact gehad met de gemeente en veiligheidsdiensten. Wat hen betreft kan het concert gewoon doorgaan. "We gaan uit van een mooie, gezellige middag."

Wel neemt ze extra veiligheidsmaatregelen. "Gelukkig hoeven we normaal gesproken geen beveiligers in te zetten, maar dat doen we nu voor de zekerheid wel." Die zijn getraind om op te treden, mocht dat nodig zijn. "Als iemand een vlag mee naar binnen neemt, komt die er niet in." Ook is de ticketverkoop stopgezet om te voorkomen dat activisten opnieuw kaartjes kopen om de voorstelling te verstoren.

"Mijn grote wens is dat de kunst hierdoor niet beïnvloed wordt", zegt Kuhr. "Want dit is echt een plek waar we mensen verbinden met elkaar. Dat is absoluut in tegenspraak met wat er gisteren is gebeurd."