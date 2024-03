600.000 wormen moeten zorgen dat Stadspark Groningen droog is op Koningsdag

Dat laatste is precies wat de gemeente Groningen voor ogen heeft. Vier weken geleden zijn de wormen uitgezet in het Stadspark. Ze zorgen er door hun graafwerk voor dat het water sneller afgevoerd wordt. Daarnaast gaat het gras beter groeien door de verbeterde bodemstructuur.

De worm die daarvoor wordt ingezet is de pendelaar. Die soort is groter is dan de tuinworm. "Pendelaars gaan vooral verticaal de diepte in, tot drie meter diep of totdat ze het grondwater bereiken."

Uit een recente inspectie blijkt dat het terrein al droger is. "Daar mogen we niet over klagen, want we zien al direct de eerste effecten", aldus Roegholt.