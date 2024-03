VN-Veiligheidsraad roept op tot onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

De VN-Veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Die moet in ieder geval gelden tijdens de ramadan. De islamitische vastenmaand is al bezig en duurt nog twee weken. De VN-Veiligheidsraad hoopt dat een staakt-het-vuren, als het daadwerkelijk tot stand komt, daarna voortduurt.

De VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël, onthield zich van stemming. In een reactie heeft Israël een voorgenomen overleg met de Amerikaanse regering geschrapt.

In de resolutie wordt ook opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars die door Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen worden vastgehouden. Ook moeten obstakels worden weggenomen die de humanitaire hulpverlening in het gebied hinderen.

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat de VN-Veiligheidsraad het eens is geworden over een oproep tot een staakt-het-vuren voor Gaza. Wel was er eind vorig jaar overeenstemming over een oproep tot het "scheppen van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden" in Gaza.

Een resolutie kan alleen door de VN-Veiligheidsraad worden aangenomen als minstens negen van de vijftien lidstaten voor zijn en er geen veto is van een van de permanente leden. Dat zijn de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. Vrijdag nog werd een resolutie van de VS over een staakt-het-vuren weggestemd door Rusland en China.

Bekijk hier de stemming in de VN-Veiligheidsraad: