Verloren trouwring via Brabantse mest terug bij eigenaar in Swifterbant

Een man uit Swifterbant die drie maanden geleden zijn trouwring in een kunstmestfabriek in Noord-Brabant kwijtraakte, heeft hem op een opmerkelijke manier weer teruggekregen. Een boer in Swifterbant, die kunstmest had uitgereden, vond de ring op zijn erf en deed een oproep via sociale media.

Luuk Hagting verloor zijn ring in december op zijn werk in een kunstmestfabriek in Breda. "Ik had met mijn handen in de kunstmest gezeten, ik schudde ze af en zag ik dat mijn trouwring kwijt was", zei hij tegen Omroep Flevoland.

Volgens Hagting moet zijn sieraad toen in de kunstmest zijn gevallen. "Die berg kunstmest is vervolgens in bigbags door het hele land verspreid."

Ring lag op het erf

Hij ging ervan uit dat hij zijn ring nooit meer terug zou zien, maar kreeg hem uiteindelijk terug na een oproep op Facebook. Boer en plaatsgenoot Jan de Vries zag zaterdag op zijn erf een ring liggen, en vroeg op sociale media van wie die ring was. Via een gezamenlijke kennis kwam die oproep bij Hagting terecht.

De Vries vermoedt dat het sieraad was blijven hangen in een machine die hij eerder gebruikte om kunstmest uit te strooien over zijn land. Hij denkt dat de ring na het afspuiten van de machine op het erf terecht is gekomen.

Hagting en De Vries wonen vier kilometer uit elkaar, maar kenden elkaar tot dit weekend niet. Hagting is blij dat hij zijn ring weer terug heeft. "Heel bijzonder dat de trouwring, hier in Swifterbant, wordt teruggevonden!"