Tien Spartanen trekken punt over de streep tegen Heracles

Heracles was de betere ploeg en kreeg voor de rust de beste kansen via Sinan Bakis, Marco Rente en Rai Vloet, maar kort na rust zorgde Abdou Harroui met een uithaal voor de 1-0.

Doelman Benjamin van Leer hield de tien Spartanen op de been door schoten van Sylvester van de Water en Vloet te stoppen, maar Vloet benutte zijn volgende kans wel. Heracles was nog enkele keren gevaarlijk en aan de andere kant miste Harroui nog een goede kans voor Sparta.

De domper volgde snel voor Sparta, want Adil Auassar kreeg na 53 minuten rood wegens trappen naar Vloet, die niet bestraft werd voor zijn aandeel in het opstootje.

"Uiteindelijk mogen we blij zijn dat we hier nog een punt aan overhouden", zei Sparta-coach Henk Fraser na afloop over de rode kaart van Auassar. "Ik heb veel waardering voor Adil, maar ik ga wel nog met hem praten dat dit soort zaken ons niet helpen."