Topman Boeing stapt op na tal van vliegtuigincidenten

Calhoun is niet de enige topbestuurder die vertrekt bij Boeing. De baas van de tak voor verkeersvliegtuigen, Stan Deal, stapt per direct op en bestuursvoorzitter Larry Kellner heeft bekendgemaakt dat hij niet herkiesbaar is. Ook voor deze wijzigingen zijn geen redenen gegeven.

Voor bestuursvoorzitter Kellner is al een opvolger aangewezen. Die zal op zoek gaan naar een nieuwe CEO.

Calhoun werd in januari 2020 de hoogste man van Boeing. Daarvoor was hij lid van de raad van bestuur, waar hij ook voorzitter was. Voor zijn carrière bij Boeing werkte hij onder meer bij een leverancier van vliegtuigmotoren.