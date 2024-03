Duitse acteur Fritz Wepper (82), Harry uit Derrick, overleden

De Duitse acteur Fritz Wepper is op 82-jarige leeftijd overleden. In Nederland was hij vooral bekend als Harry Klein, de assistent van hoofdinspecteur Derrick uit de gelijknamige serie.

De razend populaire krimi (281 afleveringen) was in Duitsland op televisie van 1974 tot 1998. Ook in Nederland kreeg de serie, die werd uitgezonden door de TROS, veel fans.

Derrick werd in Nederland gepersifleerd door de makers van Jiskefet, met als uitgangspunt de gevleugelde zin die voorgoed met Derrick is verbonden: "Harry, hol schon mal den Wagen".