Vlaamse media: politicus Filip Dewinter jarenlang werkzaam voor China

De Vlaamse politicus Filip Dewinter werkte jarenlang in opdracht van de Chinese Communistische Partij. Dat melden het Vlaamse weekblad Humo en het Vlaamse onderzoeksplatform Apache op basis van documenten die zij in handen hebben. Dewinter is een kopstuk van de rechts-nationalistische partij Vlaams Belang.

Volgens beide media trad Dewinter op als 'senior political advisor' voor China en declareerde hij bij de Chinezen onder meer etentjes met diverse Europese extreemrechtse politici, zoals een lid van het Franse Rassemblement National (de partij van Marine le Pen) en de Griekse partij Gouden Dageraad. Ook een lid van de Duitse neonazi-partij NPD lunchte met Dewinter.

De declaraties werden gedaan bij het bedrijf Windows of Beijing in Europe, een bedrijf dat geleid werd door een Chinese spion, Changchun Shao. De factuur was opgesteld vanwege het bezoek van een delegatie van China Association for International Friendly Contact, een organisatie die volgens Humo in werkelijkheid fungeert als een Chinese inlichtingendienst.

Dewinter declareerde alleen al in de eerste helft van 2015 minstens 11.600 euro bij de Chinezen. Het ging vooral om reis- en restaurantkosten, maar er was ook zeker één betaling van 3000 euro voor de prestaties van Dewinter. Volgens Humo en Apache werden er vanuit China honderdduizenden euro's in allerlei bedrijven en instanties gestopt.

'Banden aanhalen met China'

Humo en Apache kregen ook inzage in een brief die Dewinter stuurde naar een hooggeplaatste Chinese functionaris, die ook onderminister van Buitenlandse Zaken was. Daarin werd hij door Dewinter omschreven als "oude vriend". Ook heeft de Vlaamse politicus zijn brief afgesloten met de titel 'senior political advisor' van een organisatie die ook een link heeft met de Chinese spion.

In de brief nodigde Dewinter prominenten uit de Chinese inlichtingenwereld én de Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken uit om een congres over terreurbestrijding voor te bereiden. Verder, schrijft hij in de door Humo gepubliceerde brief, wil hij de relatie met China Association for International Friendly Contact verder uitbreiden.

Een ander opmerkelijk detail is dat Dewinter een ontmoeting regelde tussen de Chinese spion en de ambassadeur van Syrië, een bondgenoot van Rusland.

'Geen politieke etentjes'

Tegenover Humo en Apache ontkent Dewinter niet dat hij de etentjes heeft gehad, maar ze zouden volgens hem niets te maken hebben gehad met de politiek. Opmerkelijk is wel dat Dewinter een factuur heeft opgestuurd met zijn naam en daaronder 'volksvertegenwoordiger', en op briefpapier van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

Dewinter ontkent verder alle aantijgingen. Hij zegt ook dat hij nooit politiek adviseur is geweest, maar dat hij hoogstens wat naïef was. Hij zegt dat hij pas eind 2017 wist dat Changchun Shao een Chinese spion was. Hij werd toen België uit gezet. Vorig jaar meldde Humo al dat Dewinter zijn uitzetting probeerde tegen te houden.

Eind vorig jaar ontstond er in België ook al grote commotie toen bleek dat Frank Creyelman, eveneens een lid van Vlaams Belang, actief was als spion namens China. Hij werd uit de partij gezet. Dewinters naam dook toen ook al op, maar hij zei toen dat hij alleen aan culturele en zakelijke belangenbehartiging had gedaan.