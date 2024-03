Nieuw onderzoek naar dosering van medicatie bij zwangere vrouwen

Het is niet verplicht voor fabrikanten om de dosering van geneesmiddelen voor zwangere vrouwen te onderzoeken. Om die reden wordt de juiste dosering vaak ook niet in de bijlsluiter meegenomen.

Veel fabrikanten durven ook niet te testen op die doelgroep, omdat het ongeboren kind hiermee in gevaar kan komen. Bovendien, zegt hoogleraar De Wildt van het Radboudumc, is het testen op vrouwen die in verwachting zijn te duur. Veel testen gebeuren nu nog op proefdieren, een goedkopere optie.