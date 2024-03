Gezamenlijke oproep kinderartsen: 'Laat je kind vaccineren'

Kinderartsen van de academische ziekenhuizen in Nederland komen met een gezamenlijke oproep aan ouders om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het rijksvaccinatieprogramma. "We zien echt meer ernstig zieke kinderen op onze verpleegafdelingen", zei Louis Bont, afdelingshoofd Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op NPO Radio 1. "Dat leed is door vaccinatie vaak te voorkomen."

Zeker vier kinderen zijn de afgelopen weken overleden aan de gevolgen van kinkhoest. "Zo'n hoog aantal hebben we in Nederland sinds de introductie van het kinkhoestvaccin in 1957 in het rijksvaccinatieprogramma niet meer gezien", schrijven de artsen. "Daarnaast zijn de mazelen terug van weggeweest in bijna heel Europa, ook in Nederland."

De vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep (baby's en peuters tot 2 jaar) zakte vorig jaar voor het eerst in decennia tot onder de 90 procent. Vaccinaties zijn niet meer vanzelfsprekend, constateren de artsen. "We realiseren ons dat door de goede werking van de vaccins de meeste ouders nooit de ernst van besmettelijke kinderziekten hebben gezien. Wij bieden aan om zorgen en twijfels te bespreken."

Ze verwijzen daarbij naar de huisarts, jeugdarts of een van de 1600 kinderartsen in Nederland. "We roepen ouders echt op daar hun informatie op te halen en niet op sociale media", zegt Bont. "Daarmee hopen we dat ouders een goede keuze kunnen maken voor de gezondheid van hun kind en dat we onnodige kindersterfte en ernstige gezondheidsschade kunnen voorkomen."

Kinkhoest en mazelen

Sinds eind vorig jaar zijn er weer veel kinkhoestbesmettingen in Nederland. Uit recente cijfers blijkt dat er wekelijks zo'n twintig meldingen van baby's met kinkhoest zijn, van wie de helft moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het RIVM was ongeveer 85 procent van de betreffende baby's niet voldoende beschermd tegen de ziekte omdat de baby en/of de moeder niet gevaccineerd was. Of dit ook geldt voor de vier baby's die zijn overleden, is in verband met privacy van de betrokkenen niet bekend gemaakt.

Naast de kinkhoestepidemie is er ook sprake van een lokale mazelenuitbraak in de regio Eindhoven, waarbij 20 kinderen van rond de 5 jaar ziek werden. Ze waren allemaal niet gevaccineerd. "En we zijn bang dat dit zich verder uitbreidt", zegt kinderarts Bont. "We zitten op sommige plekken in Nederland onder de kritische vaccinatiegrens om dat te voorkomen."

De grote meerderheid van levensbedreigende infecties op de kinderleeftijd is te voorkomen door vaccinaties, schrijven de kinderartsen. Ze wijzen erop dat het niet alleen om kinkhoest en mazelen gaat, maar ook om ernstige bacteriële infecties zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. "Doordat steeds minder kinderen worden gevaccineerd, zullen meer kinderen het slachtoffer worden van deze ziekten."

Veel vragen

Vorige week bleek uit een rondgang van de NOS dat er bij de GGD's veel vragen binnenkomen over de vaccinaties. Zo willen mensen weten of hun kind vervroegd kan worden ingeënt en of ze zelf alsnog kunnen worden gevaccineerd.