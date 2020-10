Geoghegan Hart wint tweestrijd om eindzege Giro d'Italia, Kelderman derde

Hij kwam nog wel iets dichter bij de roze trui, 3 seconden om precies te zijn, maar Wilco Kelderman is er zoals verwacht niet in geslaagd alsnog de Giro d'Italia te winnen. Tao Geoghegan Hart ging er in Milaan met de 'Trofeo Senza Fine', trofee zonder einde, vandoor.

Geoghegan Hart was in de slotetappe, een tijdrit van 15,7 kilometer die overtuigend gewonnen werd door Filippo Ganna, 39 seconden sneller dan zijn concurrent voor de roze trui Jai Hindley.

Voor aanvang stond achter de namen van beiden, na dik 85 uur of 3.345 kilometer fietsen door Italië, exact dezelfde tijd. Nooit eerder begonnen twee renners met dezelfde tijd aan de slotetappe van een grote ronde.

Tweede Britse winnaar

Maar Geoghegan Hart staat te boek als de betere tijdrijder en maakte die status waar. De renner van Ineos is na Chris Froome, in 2018, de tweede Brit die de Giro op zijn naam schrijft.