Dani Alves toch voorlopig op vrije voeten na betalen borgsom

Dani Alves komt vandaag op borgtocht vrij, zo heeft de rechtbank in Barcelona bekendgemaakt. De voor verkrachting veroordeelde Braziliaanse oud-international heeft de borgsom van één miljoen euro bij elkaar gekregen en mag daardoor het hoger beroep tegen zijn veroordeling in vrijheid afwachten.

Lang leek het erop dat de borgsom niet zou worden betaald. De vader van Neymar, een oud-teamgenoot van Alves bij Barcelona en het Braziliaanse elftal, had dat in het verleden al eens gedaan maar gaf vorige week aan niet weer garant te zullen staan.

Wie nu de borgsom heeft betaald, is onduidelijk.

Beroep tegen veroordeling

Alves werd vorige maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor de verkrachting van een vrouw in een nachtclub in Barcelona in december 2022. Alves heeft altijd ontkend, al paste hij zijn verklaringen diverse keren aan.

De verdediging van Alves gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. Dat mag hij nu dus in vrijheid afwachten. Eerdere verzoeken tot vrijlating werden afgewezen door justitie, dat Alves een 'hoog vluchtrisico' toedichtte. Hij moet wel zijn Spaanse en Braziliaanse paspoort inleveren.