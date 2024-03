Bond na vertrek dartsters om trans teamgenoot: 'Iedereen moet zich welkom voelen'

De Nederlandse dartbond (NDB) heeft gereageerd op het vertrek van twee vrouwelijke darters uit het nationale team. De bond bevestigt het vertrek van Aileen de Graaf en Anca Zijlstra, die niet in een nationaal team willen uitkomen met trans vrouw Noa-Lynn van Leuven.

De dartbond zegt in een verklaring te "staan voor een dartsport waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen. We vinden het belangrijk dat honderd procent van de mensen zich welkom voelt bij de NDB in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving. Het maakt daarin niet uit wat je afkomst, politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, ras of religie is."