Verkeersdrukte Groningen blijft uit ondanks werkzaamheden ringweg

Er werd ook gevreesd dat lokale en provinciale wegen in de buurt vanwege de werkzaamheden in de stad Groningen last zouden krijgen van sluipverkeer, zoals bijvoorbeeld op de in- en uitvalswegen in Drenthe. RTV Drenthe meldt dat hier tot nu toe geen sprake van is.

In Drenthe waren wel al maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Bij de dorpen Peizermade en Eelderwolde, die op de grens met Groningen liggen, staan extra verkeerslichten om chaotische situaties naar de ringweg te voorkomen. "Zo wordt gezorgd dat auto's niet in één keer de snelweg op gaan", meldt een verslaggever.