Vlak voor het eigen EK zijn er zorgen om Duits elftal: 'Maar wij zeuren altijd'

Nagelsmann heeft ook de opstelling van de Duitsers iets omgegooid. Tegen Frankrijk speelden Antonio Rüdiger, Jonathan Tah en Joshua Kimmich achterin, samen met Maximilian Mittelstädt. Kroos zorgde voor defensieve balans op het middenveld met Robert Andrich en de aanval werd geleid door centrumspits Kai Havertz, vlak voor een linie met Jamal Musiala, İlkay Gündoğan en Wirtz.

"Het zijn kleine wijzigingen, maar voor Duitsland zijn dit heel grote veranderingen", stelt Wormuth.

'Glas is altijd halfleeg in Duitsland'

Of die veranderingen op tijd gaan komen voor het EK is de vraag. Ondanks de opleving tegen Frankrijk zal de stemming bij een nederlaag tegen Oranje weer dalen bij de gastheer van komende zomer.

En die kans is best aanwezig, denkt Wormuth. "Nederland is beter op dit moment. Zij spelen al langere tijd samen en hebben goede verdedigers die ook nog eens kunnen voetballen. Daarnaast speelt Nederland al jaren in dezelfde formatie en spelen bijna alle spelers bij fantastische clubs."

Maar zorgen maken om de nationale ploeg, dat is niet nodig, vindt hij: "De situatie in Oekraïne is zorgelijk. Maar waar in Nederland het glas altijd halfvol is, is het in Duitsland altijd halfleeg. Wij zeuren altijd een beetje."