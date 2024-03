Twee doden op cruiseschip Holland America Line, OVV doet onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt een ongeluk op een cruiseschip van de Holland America Line vorige week. Op het schip Nieuw Amsterdam, dat onder Nederlandse vlag vaart, was vrijdag een ongeluk waarbij twee bemanningsleden omkwamen.

Het cruiseschip was volgens de OVV in de buurt van de Bahama's, toen er een "zeer ernstig ongeluk" gebeurde in de machinekamer. Volgens de website Cruise Law News was er een explosie. Op de website staan foto's van de schade die door der ontploffing is aangericht.

Het schip vertrok op 16 maart vanuit het Amerikaanse Fort Lauderdale voor een reis van een week.

Nazorg

De maatschappij betreurt het ongeluk. "Onze gedachten gaan uit naar het betrokken team en de familieleden." De maatschappij zegt nazorg voor de overige crewleden te hebben geregeld. De cruisemaatschappij zei niet uit welke landen de bemanningsleden afkomstig zijn.

De OVV onderzoekt wat er precies is gebeurd op het schip en "welke lessen er getrokken kunnen worden uit het ongeval."