Kremlin wil niets zeggen over verdachten aanslag, ook niet over onderzoek

De Russische president Poetin wil niets zeggen over het onderzoek naar de aanslag van vrijdag in Moskou, waarbij zeker 137 mensen om het leven kwamen. Ook vielen er 182 gewonden, van wie er nog 97 in het ziekenhuis liggen. Volgens de woordvoerder van Poetin is het "ongepast" om er iets over te delen, maar is het onderzoek in volle gang. Poetin heeft later vandaag een overleg waarin gesproken wordt over mogelijke maatregelen.

Woordvoerder Peskov wilde ook niets zeggen over de behandeling van de verdachten van de aanslag. Gisteren werden vier van hen voorgeleid aan een rechtbank. Alle vier hadden verwondingen in hun gezicht en een van de verdachten leek een oog te missen. Die verdachte werd in een rolstoel in ziekenhuiskleding naar binnen gebracht.

Journalisten vroegen aan Peskov wat er met de vier is gebeurd en wat daarop de reactie is van het Kremlin. "Nee, ik laat deze vraag onbeantwoord", zei hij. Vermoedelijk zijn de vier, die volgens de Russen afkomstig zijn uit Tadzjikistan, stevig toegetakeld door de Russische autoriteiten.