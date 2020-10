Gehavend PSV lijdt bij Vitesse eerste competitienederlaag

PSV heeft voor het eerst in zijn historie verloren in de Gelredome. De zwaar gehavende Eindhovenaren gingen met 2-1 onderuit bij Vitesse en gingen zo ook voor het eerst dit seizoen onderuit in de eredivisie.

Omdat zes spelers, onder wie aanvoerder Denzel Dumfries, wegens een coronabesmetting in quarantaine zitten, had PSV-trainer Roger Schmidt nog maar weinig smaken over in Arnhem. Op de bank zaten met Donyell Malen, Adrian Fein en Nick Viergever slechts drie veldspelers.

Goal Rasmussen

Het onsamenhangende PSV kreeg al snel een tegentreffer om de oren. Jacob Rasmussen klopte Olivier Boscagli in de lucht en kopte een corner van Maximilian Wittek binnen. Na bijna een half uur spelen stuitte Vitesse-middenvelder Sondre Tronstad in kansrijke positie op doelman Yvon Mvogo.

PSV, ook zonder de lichtgeblesseerde Mario Götze, kon daar voor rust maar weinig tegenover stellen. Ryan Thomas zette keeper Remko Pasveer even aan het werk met een schot en kort voor de pauze zag de veelbesproken Mohamed Ihattaren zijn inzet naast gaan.