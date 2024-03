Vanavond op tv: Wie zijn de daders van de aanslag in Moskou? • Pro-Palestijns activisme • China 'dumpt' zonnepanelen in EU

Wanneer is activisme antisemitisme?

Pro-Palestijnse actievoerders hebben zondagmiddag in Waalwijk een concert van Lenny Kuhr verstoord. Een van de activisten noemde Kuhr een terrorist en beschuldigde haar van genocide, zegt de zangeres tegen de NOS. Kuhr is Joods.

Sinds de aanslagen van Hamas in oktober in Israël en de daaropvolgende Israëlische aanvallen in Gaza neemt het pro-Palestijnse activisme toe in Nederland. Wanneer gaan acties te ver en spreken we van antisemitisme? Te gast is hoogleraar Joodse studies Bart Wallet.