Vanavond op tv: Nederlandse missie Rode Zee • Wie zijn de daders van de aanslag in Moskou?

Steunt Kamer legerinzet tegen Houthi's?

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Nederlandse inzet bij de internationale veiligheidsmissie in de Rode Zee. Sinds de aanslag van Hamas in Israël op 7 oktober en de Israëlische aanvallen in Gaza die daarop volgden, beschieten Jemenitische Houthi-rebellen daar regelmatig schepen met raketten en drones. De schepen die het doelwit zijn, hebben volgens de Houthi's een band met Israël.

Het marineschip Zr. Ms. Tromp vertrok begin maart met tweehonderd bemanningsleden naar de Rode Zee. Het schip moet helpen de Houthi-aanvallen door middel van luchtverdediging af te slaan. De regering beslist zelf over de inzet van het leger, maar de Tweede Kamer kan wel aangeven of zij instemt met de missie.