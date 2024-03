Advocaat Gerald Roethof zes weken geschorst voor lekken informatie

Advocaat Gerald Roethof wordt zes weken geschorst voor het lekken van informatie, heeft de Raad van Discipline in Amsterdam bepaald. Hij heeft informatie uit een lopend onderzoek doorgespeeld.

"Dit rekent de raad hem zwaar aan", schrijft de Raad. "Daarmee heeft mr. Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad."

De Amsterdamse Orde van Advocaten had een klacht tegen Roethof ingediend vanwege een zaak in 2020. Toen werd een cliënt van Roethof aangehouden en werd in het huis van de verdachte een groot geldbedrag gevonden.

Chat

De cliënt zat vast in beperking, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben, en geen verder contact met de buitenwereld. Ook de advocaat mag dan niet spreken over de zaak.

Toch is er informatie naar buiten gekomen: op de versleutelde berichtendienst Encrochat bespraken drie anonieme gebruikers het bedrag dat in beslag was genomen. Die informatie konden zij niet hebben zonder op de hoogte te zijn van het onderzoek, schreef het AD vorige maand.

Volgens de raad is het duidelijk dat de informatie niet door iemand anders kan zijn gelekt. Tot die conclusie komt de raad door data uit de Encrochat-berichten te vergelijken met telefoongegevens van Roethof. "Daarbij brengt de raad in herinnering dat de gebruikers van Encrochat dachten dat hun 'contact' veilig was en zij derhalve niets hoefden te verbergen."

De advocaat heeft dertig dagen de tijd om tegen de schorsing van zes weken in hoger beroep te gaan.

Ook vier weken

Daarnaast wordt Roethof ook vier weken geschorst voor een andere zaak. De advocaat had toen een hoger beroep ingesteld zonder te overleggen met zijn cliënt. Vervolgens kreeg diegene een hogere straf: vijf maanden cel in plaats van een werkstraf.

Roethof werd daarvoor voorwaardelijk geschorst. Hij mocht gedurende een proeftijd van twee jaar niet tuchtrechtelijk opnieuw de fout in gaan. Dat is nu wel gebeurd in de Enchrochatzaak.