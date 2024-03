Oud-tafeltennisser Keen wil van talenten 'echte topsporters' maken

Trinko Keen werd anderhalf jaar geleden op 51-jarige leeftijd nog Nederlands kampioen tafeltennis, maar nu vindt hij het tijd voor een nieuwe generatie.

Sterker nog, de voormalige nummer 18 van de wereldranglijst is inmiddels nauw betrokken bij de begeleiding van vier grote tafeltennistalenten: Gabrielius Camara, Kas van Oost, Barry Berben en Milo de Boer.

Laatstgenoemde kroonde zichzelf zondag in Zwolle tot Nederlands kampioen. De 19-jarige De Boer trad daarmee in de voetsporen van vader Michel, die drie jaar geleden op 51-jarige leeftijd zijn tweede titel in de wacht sleepte. Bij de vrouwen ging de nationale titel naar Tanja Helle.

Passie

Keen werd in zijn lange carrière zeven keer Nederlands kampioen - de eerste keer in 1996 - en was actief op drie Olympische Spelen. Hij zag al zijn pupillen afgelopen weekend op het NK in actie.

"Ik zie de passie bij de jongens, dat is voor mij het belangrijkste. Ik zie dat ze er alles voor willen geven, maar ik zie ook dat ze nog niet altijd weten wat ze ervoor moeten doen. Dat is geen onwil, maar ze weten het gewoon niet. Daar wil ik ze, samen met hun trainers, graag bij helpen."