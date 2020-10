Proefpersonen vertellen over coronavaccin: 'Enige bijwerking was lichte hoofdpijn'

Het is een veelbesproken onderwerp: het coronavaccin. Maar hoe zit het met de mensen die deze vaccins testen? Hebben ze bijwerkingen, hoe werkt zo'n proef en maken ze zich zorgen over de trajecten die worden stilgelegd?

We spraken met drie proefpersonen die drie verschillende vaccins testen: het Oxford-vaccin van farmaceut AstraZeneca, het coronavaccin van het Duitse bedrijf Curevac en het vaccin van Janssen Vaccines uit Leiden. De vaccins van Oxford en Janssen zijn, als alles goed gaat, uiteindelijk beschikbaar in Nederland.

Bijwerkingen

De bijwerkingen vallen tot dusver mee, zeggen de proefpersonen. "De enige bijwerking waar ik last van heb gehad, is lichte hoofdpijn. Die hoofdpijn kreeg ik elke keer de dag na het vaccin. Ook had ik een gezwollen kliertje in mijn nek, maar dat krijg ik altijd als ik grieperig ben", vertelt de 32-jarige Amaury van Kenhove uit het Belgische Lokeren. Zij test het Curevac-vaccin in het Universitair Ziekenhuis in Gent.

"Na de eerste prik in de bovenarm ben ik naar huis gefietst en had ik geen bijwerkingen", vertelt de 45-jarige Christiaan Monden, die het Oxford-vaccin in Engeland test. "Je voelt dat een naald in je arm is gegaan, maar in mijn geval was dat alles." Ongeveer een maand geleden kreeg hij een tweede dosis. "Ik heb me steeds prima gevoeld."