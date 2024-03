Rapper Def Rhymz (53) overleden na hartfalen

Rapper Def Rhymz is op 53-jarige leeftijd overleden als gevolg van hartfalen. De familie heeft dat bekendgemaakt aan het ANP. De rapper is in het ziekenhuis in Utrecht overleden in het bijzijn van vrienden en familie.

Def Rhymz vertelde eind vorig jaar in een podcast dat hij wachtte op een donorhart. Hij had al meerdere hartoperaties ondergaan omdat zijn linkerhartklep niet functioneerde. "Door complicaties mocht het helaas niet zo ver komen", staat in een verklaring.

"We zijn ook bijzonder trots op de positieve man die hij was en voor ons altijd zal zijn", zegt de familie. "Een liefdevol mens die er altijd voor ons was, in goede en minder goede tijden. Hij heeft door de jaren heen vele harten veroverd en heeft een blijvende stempel achtergelaten op de Nederlandse muziekindustrie."

Verschillende collega's reageren op zijn dood. Rapper MC Brainpower laat op X weten dat hij geschokt is. "Deze komt keihard aan. Leerde je ergens in de early 90s kennen. En later zijn we elkaar ruim 25 jaar on the road vrijwel continu tegengekomen en hebben we regelmatig gehangen. Rust zacht, Def." De Rotterdamse rapper U-Niq schrijft: "Mijn broer, je bent gaan rusten. We zullen altijd van je houden."

Op een later moment zal de familie bekendmaken waar en wanneer er gelegenheid zal zijn om afscheid te nemen van Bouman.