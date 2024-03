Rapper Def Rhymz (53) overleden, melden vrienden en collega's

De artiest was vooral rond de eeuwwisseling populair. Zijn eerste hit was Doekoe uit 1999. In december van dat jaar stond het nummer één week op nummer 1 in de Top 40.

Zijn grootste hit was Schudden, dat een bubbeling-remix is van het nummer Love Come Home van DJ Jean. Tegen FunX-presentator Fernando Halman zei die dj onlangs dat hij Def Rhymz toestemming gaf om zijn nummer te gebruiken, met als voorwaarde dat zijn naam in het nummer zou worden genoemd. Daarom begint het nummer met: "Dit is een bubblingremix van DJ Jean!"

De dj zei wel verrast te zijn geweest door die intro omdat iedereen denkt dat hij de remix heeft gemaakt. "Je zou door dat tekstje kunnen denken dat ik 'm gemaakt heb. Maar ik denk dat ze toen niet goed hebben opgelet of zo", zegt DJ Jean in het interview.