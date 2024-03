Wekdienst 25/3: Asielzoekersopvang Leeuwarden • Deadline voor fraudeboete Trump

Ander nieuws uit de nacht:

In West-Polen is herdacht dat tachtig jaar geleden tientallen krijgsgevangen probeerden te ontsnappen uit een nazi-gevangeniskamp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten in het kamp talloze geallieerde piloten vast. Via tunnels, waar ruim een jaar in het geheim aan was gewerkt, probeerden 76 gevangenen op een nacht buiten de omheining te raken.

Militairen en nabestaanden legden bij de herdenking bloemen en droegen foto's van piloten die meededen aan de uitbraak, waarop de filmklassieker The Great Escape (1963) is gebaseerd.