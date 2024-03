Oppositiekandidaat Senegal aan de leiding na eerste verkiezingsuitslagen

De eerste uitslagen van de presidentsverkiezingen in Senegal pakken goed uit voor de belangrijkste kandidaat van de oppositie. Bassirou Diomaye Faye gaat in de voorlopige resultaten aan de leiding en is door zeker zeven andere presidentskandidaten gefeliciteerd.

Op de kieslijst stonden negentien deelnemers, maar de strijd ging vooral tussen Diomaye en oud-premier Ba. Laatstgenoemde kreeg de zegen van aftredend president Macky Sall, die aan het einde van zijn tweede termijn zit en zich daarom niet meer verkiesbaar mocht stellen.

De vraag is nu of Diomaye voldoende stemmen heeft gekregen om een tweede ronde te voorkomen. Daarvoor heeft hij de absolute meerderheid nodig. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de week verwacht.

Net uit de gevangenis

Diomaye kwam anderhalve week geleden vrij uit de gevangenis, net als de bekendere oppositieleider Ousmane Sonko. Die werd al eens derde bij de presidentsverkiezingen, maar mocht dit keer niet meedoen vanwege een veroordeling in een verkrachtingszaak. Zijn aanhang noemt dat een politiek proces. Met de campagneleus 'Diomaye Mooy Sonko' (Diomaye is Sonko) probeerde de oppositie kiezers over te halen om op Sonko's rechterhand te stemmen.

De oppositie richt zich op jongeren die verandering willen in het land. In Senegal is 60 procent van de bevolking jonger dan 25 jaar en in die groep is veel onvrede vanwege werkloosheid, inflatie en een gebrek aan perspectief. Diomaye heeft beloofd een einde te maken aan de corruptie en het land weer in rustiger vaarwater te brengen.

Uitstel verkiezingen

De afgelopen jaren werden protesten tegen het beleid van Sall met harde hand neergeslagen. Daarbij vielen zeker zestig doden. De afgelopen tijd laaide de onrust weer op door een decreet van de president. Hij besloot de verkiezingen uit te stellen van 25 februari naar 15 december, tot woede van de oppositie en demonstranten. Er vielen zeker vier doden.

De Constitutionele Raad stak een stokje voor de plannen van Sall en oordeelde dat uitstel van de verkiezingen ongrondwettelijk zou zijn.