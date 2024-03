Finse journalist geeft in biografie toe artikelen deels te hebben verzonnen

Een bekroonde krantenverslaggever in Finland heeft na zijn pensioen bekend dat hij een aantal verhalen voor een deel heeft verzonnen. De 68-jarige Matti Kuusela deed de bekentenis in zijn memoires. Naar aanleiding daarvan zijn honderden artikelen van zijn hand van internet gehaald.

De journalist werkte decennialang voor de landelijke krant Aamulehti en viel met zijn werk meermaals in de prijzen. Vorige week verscheen zijn biografie, waarin hij schrijft dat hij bij drie artikelen "fictie" heeft toegepast.

Het gaat onder meer om een artikel waarin hij een gesprek beschrijft met een Finse dichter, dat naar nu blijkt nooit heeft plaatsgevonden. In de biografie staat dat Kuusela haar wel zag, maar geen praatje durfde te maken.

"Als een verhaal lang genoeg wordt herhaald, ga je er zelf in geloven en wordt het bijna waar", schrijft de journalist daarover in zijn biografie. Hij denkt dat zijn lezers wel doorhadden dat het om een fictieve gebeurtenis ging.

Reisverhalen

Ook bij een serie reisverhalen ging het mis, in een aflevering vanuit de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Daar was hij samen met een fotograaf, die beelden maakte van voorbijrijdende auto's. Kuusela beschreef in de reportage gesprekken met de mensen in de auto's, maar dat blijkt allemaal verzonnen.

Aamulehti heeft nu besloten 551 artikelen van hun voormalig medewerker te verwijderen. De drie artikelen die Kuusela in zijn boek noemt staan nog online, maar zijn geredigeerd en voorzien van opmerkingen.

"Dit hoort niet thuis in de journalistiek, het publiek heeft recht op waarheidsgetrouwe informatie", aldus de hoofdredacteur, die haar verontschuldigingen aanbiedt aan de lezer. In verschillende verhalen zijn volgens de krant "aantoonbare verzonnen stukken" gevonden.

Wat er klopt en wat niet is niet altijd meer te achterhalen, omdat een deel van de geïnterviewden is overleden. De hoofdredacteur zegt ook dat er geen aanwijzingen voor onjuistheden zijn gevonden in nieuwsartikelen of bij verhalen over "belangrijke maatschappelijke kwesties".

Kuusela zelf vindt dat hij een zuiver geweten heeft. Tegen de Finse publieke omroep YLE zegt hij dat hij gebruikmaakte van stijlfiguren zoals overdrijving. Hij denkt zelf dat circa zeven van zijn verhalen fictie bevatten.