Vier verdachten aanslag Moskou zwaar gehavend voor rechter

Vier verdachten van de aanslag op een concertzaal in een voorstad van Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze blijven tot zeker 22 mei in voorarrest, staat in een verklaring van de rechtbank in de Russische hoofdstad. De vier verschenen gisteren zwaar gehavend in de rechtszaal.

De rechtbank stelt dat twee van de vier verdachten hebben bekend dat ze schuldig zijn aan het bloedbad. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden die bekentenis zou zijn afgelegd. De verdachten zijn tussen de 19 en 32 jaar en komen volgens Russische media uit Tadzjikistan. Ze zouden wel in Rusland wonen.

Bij de aanslag op concertzaal Crocus City Hall kwamen zeker 137 mensen om het leven en raakten ten minste 182 mensen gewond, van wie er ruim honderd in het ziekenhuis liggen. Sommigen van hen zijn er slecht aan toe.

Zwaar gehavend

Drie van de vier verdachten werden geblinddoekt door gemaskerde agenten de rechtszaal binnengebracht, de vierde zat in een rolstoel. Alle vier hadden verwondingen in hun gezicht. In Russische media gaan berichten en video's rond over martelingen tijdens hun verhoor.

De verdachte die in de rolstoel zat, leek een oog te missen en droeg ziekenhuiskleding. Hij was rechtstreeks van het ziekenhuis naar de rechtszaal vervoerd en werd bijgestaan door medisch personeel.

De andere drie zaten eveneens zwaar gehavend in de rechtbank, is te zien op beelden. Een van hen had een gescheurde plastic zak om zijn nek en een blauw oog, een ander had een verband op de plek van zijn rechteroor en de derde leek gedesoriënteerd en had moeite om zijn ogen open te houden.