Duizenden varkens dood bij stalbrand Boekel, verdachte aangehouden

Bij een stalbrand in Boekel (Noord-Brabant) zijn duizenden varkens omgekomen. De brandweer is nog bezig met het bluswerk, maar gaat ervan uit dat de circa 4000 biggen in de stal de brand niet hebben overleefd.

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft een verdachte aangehouden. Het is niet bekend waar diegene is gearresteerd.

De brand op het varkensbedrijf begon rond 22.30 uur en er kwam al snel veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen een NL-Alert op hun telefoon met het advies om bij overlast door de rook ramen en deuren dicht te houden. De naastgelegen N605 is vanwege de rookontwikkeling afgesloten.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de twee andere stallen op het bedrijf aan De Molenakker.