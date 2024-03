Jonker over actie speelsters voor minimumloon: 'Rechterrijtje stimuleren'

Dat gaat al goed in de top van de eredivisie, ziet ook Jonker, maar bij de andere clubs nog niet. "Je moet ook kijken naar de tijd en de realiteit. Kunnen die clubs er al in mee? We moeten positief met deze actie omgaan. Kijken wat we er met z'n allen aan kunnen doen om het op te lossen."

Het belang van die kleinere clubs voor de groei van het Nederlandse vrouwenvoetbal is volgens Jonker groot. Bijvoorbeeld in de doorstroming van talent.

"Die clubs verrichten onder meer in het opleiden fantastisch werk", aldus Jonker. "Het gaat ook bij hen de goede kant op en we moeten ze stimuleren. Van dat opleiden moeten we het wel hebben."

Wereldwijd meer visie

Jonker uitte verder zijn frustratie over het gebrek aan visie bij de organiserende comités in het vrouwenvoetbal, zoals de UEFA. Voor Nederland staan er deze zomer EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Oefeninterlands zijn er nauwelijks.

Andries Jonker kondigde bij Studio Voetbal een aantal verrassingen aan voor zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië (5 april) en Noorwegen (9 april). "Het gaat er wat anders uitzien."