Hevige regenval eist tientallen levens in Brazilië

In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. Het noodweer leidde de afgelopen dagen in twee deelstaten tot overstromingen en aardverschuivingen.

De deelstaat Espírito Santo is het zwaarst getroffen. Daar kwamen volgens de lokale autoriteiten zeventien mensen om het leven. Onder de slachtoffers zijn vijf bewoners van een huis voor mensen met een beperking in de stad Mimoso do Sul. In de regio raakten ook 250 mensen dakloos.

De andere acht slachtoffers vielen in de aangrenzende deelstaat Rio de Janeiro, van wie vier in de populaire toeristenplaats Petrópolis. Daar viel in 24 uur tijd ruim 300 millimeter neerslag.