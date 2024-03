Griekspoor brengt Sinner uit balans in Miami, maar kan net niet stunten

Tallon Griekspoor is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami dicht bij een sensatie gekomen. Bijna had hij Jannik Sinner op de knieën, maar de Italiaanse wereldtopper was hem uiteindelijk toch de baas: 7-5, 5-7, 1-6.

Griekspoor won in zijn vorige drie ontmoetingen geen set van de winnaar van de Australian Open en het ABN Amro Open. Hij hield aan die duels wel een belangrijke les over: probeer zo lang mogelijk bij te blijven. De mondiale nummer drie geldt namelijk als iemand die bij een voorsprong steeds beter speelt.

"Ik denk dat ik mentaal sterk ben gebleven, ook al had ik het vandaag lastig", zei Sinner na afloop. "Dit was een heel lastige dag voor mij, maar ik ben blij dat 'm goed ben doorgekomen."

Opdracht Griekspoor slaagt aanvankelijk

Griekspoor slaagde aanvankelijk in zijn opdracht door in de openingsset lang gelijke tred met Sinner te houden. De Nederlander moest ook direct de beste versie van zichzelf laten zien, want de Australian Open-kampioen was aanvankelijk op eigen service onaantastbaar.

Griekspoor overleefde in de vierde game van de eerste set drie breekkansen en schroefde zijn niveau op. Op het eerste punt op 5-5 leidde een vlammende forehandwinner van de Haarlemmer een verrassende break in op de service van Sinner, die plots druk voelde van de Nederlander.

Griekspoor serveerde de set vervolgens, ondanks een 0-30 achterstand, uit met een ace.