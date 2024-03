Persoon omgekomen door aanrijding met tram in Den Haag

In Den Haag is een persoon omgekomen door een aanrijding met een tram. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De plek van het ongeluk is afgezet met zwarte hekken.

De tram is ontspoord bij de kruising van het Carnegieplein met de Burgemeester Patijnlaan. Ooggetuigen zeggen tegen persfotografen dat het slachtoffer onder de tram is beland en honderden meters werd meegesleurd. De aanrijding zou gebeurd zijn bij de halte Javastraat.

De melding van het ongeluk kwam even na 22.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Vervolgens zijn agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel massaal uitgerukt. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer een voetganger is of op een voertuig reed.