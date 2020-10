Ministerie corrigeert uitzendbureaus: ook arbeidsmigranten 10 dagen isoleren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tikt de koepelorganisatie van uitzendbureaus ABU op de vingers, vanwege de interpretatie van de coronaregels. Op de website van de ABU staat dat "onderbreking van de thuisquarantaine van arbeidsmigranten uit landen met de code oranje mag, als zij aantoonbaar een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en samenleving". Dan gaat het vooral over migranten die werken in de voedselindustrie.

Het ministerie is het daar niet mee eens. Een quarantaine van tien dagen bij terugkeer uit bijvoorbeeld Polen moet gewoon worden volgemaakt, stelt een woordvoerder. De ABU is informeel al op de hoogte gesteld van de opvatting van het ministerie. "Maandag krijgen ze een officiële brief."

In een reactie laat ABU-directeur Jurriën Koops weten dat de regels van de overheid "niet duidelijk zijn". Volgens Koops geeft de overheid zelf aan dat er uitzonderingen zijn. Hij hoopt maandag meer duidelijkheid te krijgen van het ministerie. Ondanks het informele bericht heeft de ABU nog geen aanleiding gezien om de informatie op de eigen website aan te passen.

Naar huis voor Allerheiligen

Helderheid over de quarantaineregels is belangrijk, omdat veel Polen op dit moment overwegen om naar huis te gaan voor Allerheiligen. Dat valt op 1 november. Het is een Oost-Europese en dus ook een Poolse traditie om dan de graven van familieleden te bezoeken.

"Veel Polen zitten nu dubio, ze weten niet waar ze aan toe zijn. Niemand vertelt ze wat," zegt Malgorzata Bos van Polonia.nl, een website voor Polen in Nederland. "De besmettingen nemen toe, maar de kerkhoven blijven open." Daarom twijfelen veel Polen nu. Bos gaat een stuk op haar site plaatsen om de Polen te ontraden om heen en weer te gaan.

De woordvoerder van het ministerie waarschuwt dat de verplichte quarantaine voor eigen rekening komt voor iedereen die bewust afreist naar een land waar code oranje geldt, zoals Polen op dit moment.

Kerstdrukte in distributiecentra

Duidelijkheid over de regels is ook belangrijk, omdat er de komende tijd veel arbeidsmigranten naar Nederland zullen komen. Met de feestdagen op komst gaan veel distributiecentra 'opschalen', weet Koops.

Hij verwacht 50.000 à 100.000 extra werkkrachten uit Oost-Europa om groeiende stroom van pakketjes te verwerken. Het gemiddeld aantal arbeidsmigranten in Nederland schat hij op 400.000.

De komende tijd moet ook nog duidelijk worden wie voor hun quarantaine zal opdraaien, mochten ze uit oranje gebied komen: de migranten zelf of de uitzenders. Daarover zegt de ABU vooralsnog niets.