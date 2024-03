Ook Nijland wil KNVB-voorzitter worden, als tegenkandidaat Paauw

Hans Nijland stelt zich kandidaat als voorzitter van de KNVB. De oud-voorzitter van FC Groningen wordt de tegenkandidaat van politiecommissaris Frank Paauw, die werd aangedragen door de KNVB zelf.

"Ik ben benaderd door het supporterscollectief Nederland en stel me graag kandidaat", zegt Nijland tegen De Telegraaf. De KNVB zoekt per 1 juni een opvolger van Just Spee, die wegens gezondheidsredenen zijn voorzitterschap beëindigd.

Op de voordracht van Pauw kwam veel kritiek van Nederlandse voetbalsupporters. Zij vrezen dat Pauw (uit)supporters meer restricties op zal leggen.