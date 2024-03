Nijland beschikbaar als KNVB-voorzitter: 'Als het met Paauw tot niets leidt'

Hans Nijland stelt zich kandidaat als voorzitter van de KNVB. De oud-voorzitter van FC Groningen wordt de tegenkandidaat van politiecommissaris Frank Paauw, die werd aangedragen door de KNVB zelf.

"Ik wil niks afdoen aan Paauw. Een prima kandidaat, hij ligt op poleposition, maar mocht dat tot niets leiden, dan ben ik beschikbaar", zei Nijland in NOS Langs de Lijn.

"Ik werd afgelopen week benaderd door het supporterscollectief Nederland of ik door KNVB benaderd was. Dat ben ik niet. Of ik dan geïnteresseerd was, vroegen ze. Ja, ik vind het een interessante functie."