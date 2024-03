Vanavond op tv: Ruslands inlichtingendiensten en propaganda • Trumps geldzorgen • Discussie over flitspalen

Gelooft de Russische bevolking dat Oekraïne achter de aanslag zit?

Vandaag is in Rusland een dag van nationale rouw vanwege de aanslag in de concertzaal die vrijdag zeker 133 levens kostte. Het aan terreurgroep IS gelieerde Amaq News heeft een video verspreid waarop beelden te zien zijn van de aanval. De video werd gemaakt door de terroristen zelf. Hoe kan het dat zij zo hard toesloegen in een land dat bekendstaat om zijn inlichtingendiensten?

Hoewel IS de aanslag claimt, wijst het Kremlin met de beschuldigende vinger naar Oekraïne. Hoe kijkt de Russische bevolking naar deze propagandistische beschuldiging? We vragen het Ruslandkenner Hubert Smeets.