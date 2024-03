Advocatenkantoor Ficq & Partners stapt uit liquidatieproces Marengo

De advocaten van het kantoor Ficq & Partners stoppen met het Marengo-proces. Ze gaan hun drie cliënten in het hoger beroep niet langer bijstaan, bevestigt advocaat Nico Meijering na berichtgeving van persbureau ANP. Waarom het advocatenkantoor de verdediging heeft neergelegd, wil Meijering desgevraagd niet zeggen.

Het kantoor liet in mei vorig jaar weten geen verdachten meer bij te staan in rechtszaken waarin een kroongetuige een rol speelt. Het is "onverantwoord en onwerkbaar" zeiden advocaten Flokstra en Meijering daar destijds over.

Nadat het Openbaar Ministerie in 2018 bekendmaakte dat Nabil B. kroongetuige was in de Marengo-zaak, werden zijn broer, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

De strafzaak Marengo is voor een belangrijk deel gebaseerd op de informatie van Nabil B. Hij legde belastende verklaringen af over zijn medeverdachten en volgens de rechtbank heeft dat geleid tot het oplossen van vijf moorden. Eind februari werden alle zeventien verdachten in het liquidatieproces schuldig bevonden.

Voormalig beste vriend

Mohamed R., een van de cliënten van Ficq & Partners, werd veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. Hij was de beste vriend van Nabil B., die in het proces ook over hem belastende verklaringen heeft afgelegd. De andere twee verdachten die werden bijgestaan door Ficq & Partners kregen celstraffen van respectievelijk 23 jaar en 4 maanden en 5,5 jaar.

Hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee medeverdachten zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zij gaan alle drie in beroep tegen die uitspraak. Het OM gaat in hoger beroep tegen het vonnis tegen zeven verdachten in het Marengoproces.

Over ongeveer twee weken begint het hoger beroep met een voorbereidende zitting. Wie de drie clienten van Ficq & Partners daar gaan bijstaan, is nog niet bekend.