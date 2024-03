Dartsters stappen uit Oranje-selectie omdat teamgenoot trans vrouw is

Dartsters Anca Zijlstra en Aileen de Graaf maken geen deel meer uit van het Nederlands vrouwenteam. De twee zijn opgestapt omdat ze niet langer een ploeg willen vormen met trans vrouw Noa-Lynn van Leuven.

"Het moment wanneer je je schaamt om voor het Nederlands team uit te komen omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam, is het tijd om te gaan", aldus Zijlstra in een bericht zaterdag op Facebook.

Tegenover de NOS laat Van Leuven zondagavond weten dat de ontstane ophef haar veel energie heeft gekost. "Ik heb niet echt de behoefte om er verder op in te gaan. Dit is hun keuze geweest en niet de mijne. Het enige jammere aan deze kwestie vind ik dat heel veel mensen vergeten dat ik ook een mens ben."

Zijlstra en De Graaf willen vooralsnog niet verder ingaan op hun besluit en laten het bij hun verklaring op Facebook.

Grote toernooizege

In het darts hebben vrouwen hun eigen wedstrijdcircuit. Bij enkele toernooien spelen ze ook tegen mannen. Van Leuven werd vorig jaar de eerste trans vrouw die mee mocht doen aan een groot toernooi bij dartsbond PDC en vorige week behaalde ze daar haar eerste toernooizege. Daarvoor had nog nooit een vrouw een PDC-toernooi gewonnen waar ook mannen aan deelnemen.

Ook in het vrouwencircuit is Van Leuven erg succesvol. Zo won ze zaterdagavond nog in het Engelse Wigan haar eerste titel in de PDC Women's Series.

