'I am Greta', hoe een Zweedse scholier de wereld veroverde

De Zweedse Greta Thunberg is uitgegroeid tot het boegbeeld van de klimaatprotesten en een factor waar politici rekening mee moeten houden. En het was de Zweedse regisseur Nathan Grossman die haar bij toeval vanaf het begin fimde. In de documentaire I am Greta volgt hij haar vanaf haar allereerste eenzame staking voor het parlementsgebouw in Stockholm. Haar actie zou uitgroeien tot een wereldwijd klimaatprotest door jongeren: Fridays For Future. Thunberg is inmiddels niet meer weg te denken van het wereldtoneel.

"Je moet naar school!" Een grijze vrouw spreekt in 2018 de 15-jarige Greta Thunberg toe terwijl ze in haar eentje naast het bord 'schoolstaking voor het klimaat' zit. Het is haar allereerste stakingsdag. Uit Greta's reactie blijkt meteen dat het haar ernst is. "Waarom zou ik naar school gaan als er toch geen toekomst voor me is?"

In haar hoofd kruipen

Regisseur Nathan Grossman was er vanaf dag één bij. Een toevalstreffer. Via via hoorde hij over Greta's stakingen bij het parlement, in aanloop naar de Zweedse verkiezingen. "Ik herinner me dat ze erg verlegen was, totdat we gingen praten over klimaatverandering. Daarin was ze heel uitgesproken en juist die tegenstelling trok me aan."

Voor hij het weet tourt Grossman samen met Greta en haar vader Svante Thunberg naar wereldleiders en congressen. De pers stort zich enthousiast op de jonge klimaatactivist. "In al die korte interviews bleef Greta nogal ééndimensionaal. Ik wilde graag begrijpen hoe ze de wereld zag en in haar hoofd kruipen om haar innerlijke monoloog te horen", zegt Grossman.