Waarom zag de Russische geheime dienst de aanslag niet aankomen?

Poetin was zeer verbolgen over die inschattingsfout, zegt Smeets. "Daar is het zaadje geplant voor de tendens daarna: de FSB is bang fouten te maken. Ze vertellen steeds meer wat Poetin wíl horen, in plaats van wat hij moet horen."

Ook Ben de Jong denkt dat Russische geheim agenten het moeilijk vinden om Poetin nieuws te vertellen dat hem slecht uitkomt. "In de VS is het al moeilijk genoeg om tegen de president te zeggen dat hij een verkeerde inschatting maakt. In een politiestaat is dat nog veel lastiger. Je zet dan veel meer op het spel, zonder meer ook je eigen carrière. In de Stalin-tijd kon het zelfs jaren strafkamp opleveren als je een beetje pech had."

Poetin wil niet kwetsbaar overkomen

Ook de verkiezingen kunnen een rol spelen, zegt De Jong. Die mogen dan oneerlijk zijn verlopen, als gevolg van de eclatante zege zit Poetin in een winning mood die maakt dat hij juist nu geen zin heeft zijn kwetsbare kant te laten zien en te 'buigen' voor terrorisme. "Tegen Russen zeggen: 'je kan misschien beter niet naar concerten gaan', of zelfs concerten afgelasten, dat is niet echt een succes voor je eigen beleid."

Amerika waarschuwde wel

Dan is er nog het opvallende bericht dat juist vijand Amerika wel aan de bel trok. De Amerikaanse ambassade in Moskou waarschuwde landgenoten op 8 maart dat ze dat weekeinde voorzichtig moesten zijn: "Mijd locaties waar veel mensen samenkomen en verlaat Rusland indien mogelijk."

Poetin nam die boodschap niet serieus en deed het af als westerse propaganda, bedoeld om Rusland te "destabiliseren". Met de kennis van nu een opvallende beschuldiging, die volgens De Jong meer zegt over Poetin dan over Amerika. "Namelijk dat Poetin het zelf zo zou doen."

Zijn slotconclusie na de dramatische aanslag in Moskou: "Dat de grote omvang van een geheime dienst niet per se betekent dat die ook heel erg effectief is."