Twee verdachten van aanslag Rusland aangeklaagd wegens terrorisme

Twee verdachten van de aanslag in een voorstad van Moskou zijn officieel aangeklaagd op verdenking van terrorisme. Russische staatsmedia schrijven dat op basis van de autoriteiten. De twee mannen zouden schuld hebben bekend. De vrijgegeven informatie valt niet controleren.

Beide verdachten riskeren een levenslange gevangenisstraf. Een van hen is voorgeleid bij een rechtbank in Moskou. De rechter oordeelde dat zijn voorarrest met zeker twee maanden wordt verlengd. Ook de ander moet nog zeker twee maanden vastzitten voor de rechtszaak, maar dat besluit werd achter gesloten deuren genomen.

Het dodental van de terroristische aanslag van vrijdagvond is opgelopen tot 137, zeggen de autoriteiten. Ook is bekend geworden dat zeker 182 mensen gewond zijn geraakt. Ruim honderd van hen liggen volgens de laatste informatie in het ziekenhuis.

De twee aangeklaagde verdachten zijn vandaag overgebracht naar het hoofdkantoor van het onderzoekscomité dat de zaak behandelt. Daar is een video van gepubliceerd. De twee verdachten worden Saidakrami Murodali Rachabalizoda en Dalerdzjon Barotovitsj Mirzojev genoemd. Beide mannen zijn herkenbaar in beeld gebracht in de rechtszaal.

Islamitische Staat

De Russische geheime dienst zei eerder dat "alle vier direct betrokken terroristen" waren opgepakt, evenals elf overige verdachten. President Poetin suggereerde een link met Oekraïne, maar heeft daar geen bewijs voor geleverd.

De verantwoordelijkheid voor het bloedbad is opgeëist door Islamitische Staat. Het aan de terreurgroep gelieerde platform Amaq News heeft een video verspreid waarop beelden te zien zijn van de aanval. De video werd gemaakt door de terroristen zelf.

In concertzaal Crocus City Hall zijn twee kalasjnikovs in beslag genomen, meldt het onderzoekscomité in een update. Ook zijn honderden kogels gevonden. De aanslagplegers schoten bezoekers van het concert van dichtbij neer en gooiden met explosieven.

Zoektocht onder puin

De identificatie van slachtoffers is in volle gang. Van 62 gedode personen is de identiteit achterhaald, meldt het onderzoekscomité. Van tientallen vermiste concertgangers is onduidelijk of ze in het ziekenhuis liggen of zijn omgekomen?

Igor Pogadajev zoekt bijvoorbeeld naar zijn verdwenen vrouw, vertelt hij aan persbureau AP. "Ik heb het iedereen gevraagd en heb ze foto's laten zien, maar niemand kon iets zeggen." De man heeft ook gebeld met de hulplijn van de overheid, maar zonder resultaat.

Vandaag was een dag van nationale rouw in Rusland. Nabestaanden en omwonenden hebben bloemen gelegd bij de plek van de aanslag. In het deels verwoeste gebouw wordt nog steeds gezocht naar lichamen. Het ruimen van puin gaat nog de hele avond en nacht door, meldt staatspersbureau RIA Novosti.

Bekijk hier beelden van de reddingsactie bij het deels ingestorte pand: