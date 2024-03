Verdachten opgepakt voor in 2018 vermoorde Braziliaanse politica

In Brazilië zijn drie mannen opgepakt die opdracht zouden hebben gegeven voor de moord op politica Marielle Franco. Franco werd in 2018 samen met haar chauffeur doodgeschoten in het centrum van Rio. Haar dood wordt beschouwd als een politieke moord en is nooit opgehelderd.

Marielle Franco was raadslid in Rio en werd gezien als icoon van links. De zwarte, openlijk biseksuele alleenstaande moeder was geboren en getogen in een van de arme wijken, de favela's van de stad. Ze wierp zich op als voorvechtster van zwarte vrouwen en favelabewoners. Franco had ook regelmatig kritiek op het harde optreden van de politie in de sloppenwijken van de grote steden.

Toen Franco in 2018 werd beschoten kwam ze net terug van een bijeenkomst waar werd gepraat over de positie van zwarte vrouwen. De auto waarin ze zat werd vanuit een andere auto negen keer onder vuur genomen. Franco en haar chauffeur waren op slag dood. Een persvoorlichter die ook in de auto zat, raakte gewond.

De destijds 38-jarige Marielle Franco was geliefd in Brazilië. Haar dood maakte dan ook veel los: duizenden Brazilianen gingen de straat op om te protesteren.