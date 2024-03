Ploeg Pedersen kraakt Van der Poel: 'Samen kunnen we grote sterren verslaan'

Het lijkt dit vroege wielervoorjaar een trend te zijn onder de grote wielersterren: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Jonas Vingegaard winnen hun wedstrijden niet nipt of bescheiden, maar met kilometerslange solo's waar de concurrentie moedeloos van wordt.

Pogacar deed het in Strade Bianche en afgelopen week in de Ronde van Catalonië, Vingegaard hield huis in Tirreno-Adriatico en Van der Poel maakte vrijdag indruk in de E3 Saxo Classic.

Toch bewees Lidl-Trek vandaag in Gent-Wevelgem dat de grote koersen ook door 'normale stervelingen' gewonnen kunnen worden. Als je het maar slim speelt.

"In ons team hebben we niet van die supersterren, maar samen kunnen we ze verslaan", zei Mads Pedersen na Gent-Wevelgem. De Deen klopte topfavoriet Van der Poel in de sprint, nadat zijn ploeg de koers in handen had genomen in de heuvelzone.