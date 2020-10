Hamilton steekt Schumacher voorbij met 92ste GP-zege, Verstappen derde

Lewis Hamilton - Reuters

Lewis Hamilton heeft in Portugal zijn 92ste race in de Formule 1 gewonnen en daarmee een record gevestigd. De Brit van Mercedes is nu de coureur met de meeste zeges in de Formule 1. Na het winnen van de Grand Prix van de Eifel, twee weken geleden, deelde Hamilton het record met Formule 1-legende Michael Schumacher, die in totaal 91 races won in zijn carrière.

Op het circuit van Portimão eindigde Max Verstappen uiteindelijk als derde, de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) nestelde zich tussen Hamilton en Verstappen in. "Het zal even duren voor dit tot me doordringt", vertelde Hamilton na afloop. "Ik had geen glazen bol toen ik naar Mercedes kwam. Bij dit team kijken we allemaal dezelfde kant op. Het is een voorrecht om voor dit team te rijden." De race in Portugal kende een tumultueuze start, waarbij Verstappen in botsing kwam met Sergio Pérez en zelfs terugviel naar de vijfde plek. Op dat moment had McLaren-coureur Carlos Sainz, die als zevende was gestart, de kop gepakt.