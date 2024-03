Sterk klimmende Wiebes sprint naar nipte zege in wielerklassieker Gent-Wevelgem

Lorena Wiebes heeft de Vlaamse wielerklassieker Gent-Wevelgem op haar naam geschreven. De Nederlandse sprintster gaf bij beide beklimmingen van de steile Kemmelberg geen krimp en klopte de Italiaanse Elisa Balsamo nipt in de sprint.

Het verschil op de streep was miniem: beide rensters wisten niet wie het wiel als eerste over de streep had geduwd, maar de fotofinish bevestigde dat het Wiebes was.