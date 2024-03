Advocaat na twee duels nog ongeslagen als bondscoach Curaçao

Dick Advocaat is het bondscoachschap van Curaçao voortvarend begonnen. Na een 1-0 zege op het Engelse Hull City afgelopen donderdag bij zijn debuut, speelde de ploeg van de 76-jarige Advocaat vandaag gelijk tegen de Turkse club Alanyaspor: 2-2.

Curaçao kwam via de geboren Groningers Jearl Margaritha en Leandro Bacuna twee keer op voorsprong, maar zag de nummer tien van Turkije ook twee keer langszij komen: 2-2.

Eredivisiespelers

Advocaat had in zijn basiselftal veel plekken gereserveerd voor eredivisiespelers. Onder meer Bacuna (FC Groningen), Ajacied Ar'Jany Martha, Sherel Floranus (Almere City FC) en Juriën Gaari (RKC Waalwijk) stonden aan de aftrap. Vitesse-doelman Eloy Room stond op doel.

Advocaat is met de Curaçaose ploeg op trainingskamp in Turkije. De ervaren trainer wil zich met Curaçao plaatsen voor het WK van 2026. Daarvoor zijn in juni kwalificatiewedstrijden tegen Barbados en Aruba.